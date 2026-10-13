Peste 300 de sancțiuni pentru bicicliști, trotinetiști și motocicliști

Polițiștii rutieri din Maramureș au aplicat 312 sancțiuni contravenționale în perioada 5-11 octombrie, în cadrul unei acțiuni de control care a vizat bicicliștii, conducătorii de trotinete electrice și motocicliștii.

Cele mai multe amenzi au fost date bicicliștilor, care au primit 284 de sancțiuni. Alte 18 sancțiuni au fost aplicate conducătorilor de trotinete electrice, iar 10 au vizat motocicliștii.

Acțiunea polițiștilor a urmărit creșterea siguranței în trafic și reducerea riscului de accidente în care sunt implicați cei care folosesc vehicule pe două roți.

La finalul controalelor, polițiștii le-au recomandat tuturor participanților la trafic să respecte regulile de circulație, să fie atenți în timpul deplasării și să adopte un comportament responsabil pentru a preveni accidentele.

Șofer cu permisul suspendat și tânără la volanul unei mașini radiate

Polițiștii maramureșeni au constatat două infracțiuni rutiere în urma unor controale desfășurate duminică, 11 octombrie, în Șomcuta Mare și Baia Mare.

Primul caz a fost înregistrat în jurul orei 12.30, pe DJ 182B. Polițiștii din Șomcuta Mare au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 42 de ani, din județul Cluj. În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit că acesta avea dreptul de a conduce suspendat. Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Un al doilea caz a fost descoperit de polițiștii rutieri pe bulevardul Unirii din Baia Mare. Aceștia au oprit o mașină condusă de o tânără de 19 ani, din municipiu. Verificările au arătat că autoturismul era radiat din circulație încă din anul 2014.

În acest caz, polițiștii au întocmit dosar penal pentru punerea în circulație sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat.

În ambele situații, cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz.