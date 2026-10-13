Polițiștii locali îi învață pe elevii băimăreni cum să circule în siguranță

Polițiștii locali din Baia Mare au început o campanie de educație rutieră în școlile din municipiu, pentru a-i ajuta pe elevi să circule în siguranță. Acțiunile pun accent pe regulile pe care trebuie să le respecte tinerii care folosesc trotinete și biciclete electrice.

Primele întâlniri au avut loc pe 2 octombrie, la Liceul Tehnologic „Transilvania”, și pe 7 octombrie, la Liceul cu Program Sportiv. Reprezentanții Serviciului Circulație le-au explicat elevilor unde pot circula cu trotinetele electrice și de ce este important să respecte regulile de circulație.

În cadrul discuțiilor au fost abordate și alte subiecte, precum purtarea căștii de protecție, traversarea corectă a străzii, vizibilitatea în trafic și respectul față de pietoni și ceilalți participanți la circulație.

Reprezentanții Poliției Locale atrag atenția că neatenția poate duce la accidente grave și că fiecare participant la trafic are responsabilitatea de a respecta regulile.

Campania va continua și în alte unități de învățământ din Baia Mare, cu scopul de a preveni accidentele și de a-i ajuta pe tineri să adopte un comportament responsabil în trafic.