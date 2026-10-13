S-a aprobat finanțarea reabilitării Parcului Central din Baia Sprie

Veste bună pentru locuitorii orașului Baia Sprie. Conducerea primăriei anunță că a fost aprobată finanțarea pentru reabilitarea Parcului Central. Această investiție nu numai că va oferi o oază de relaxare cetățenilor, dar va schimba și fața orașului.

„Intrăm în linie dreaptă cu proiectul care va schimba centrul nou al orașului și va moderniza parcul de lângă supermarketul Lidl, transformându-l într-o zonă modernă de relaxare și de petrecere a timpului liber. Mă bucur mult că vom începe investițiile și în partea de jos a orașului. Este momentul pentru modernizarea unei zone foarte importantă pentru oraș, cu o populație numeroasă, punct cheie de tranzit, plină de adulți, copii și persoane în etate care au nevoie de un loc modern de relaxare și odihnă”, a declarat Alin Bîrda, primarul orașului Baia Sprie.

Reabilitarea zonei va cuprinde lucrări de amenajare a aleilor pietonale. Acestea se vor realiza cu piatră naturală și un sistem modern de nisip stabilizat colorat (partea pietonală din str. Plevnei). Va fi refăcut iluminatul public și arhitectural pentru statuie și sculpturi și va fi realizat un sistem de irigare zone verzi. Investiția cuprinde și amenajarea unei fântâni arteziene cu jeturi și a unui ochi de apă care iarna se va putea transforma în patinoar. De asemenea, oficialii primăriei au precizat că proiectul cuprinde și construirea unei pergole cu mese pentru vânzarea de produse de sărbători, precum și amenajarea zonelor verzi și plantări de noi arbori ornamentali. Nu vor lipsi nici investițiile care îi vizează pe cei mici, în zonă urmând să fie amenajat și un loc de joacă pentru copii. În plus, va fi montat un grup sanitar, alături de mobilierul stradal: bănci, coșuri de gunoi, jardiniere cu flori.