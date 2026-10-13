Salvamont Maramureș, la Congresul Mondial de Salvare Montană de la Innsbruck

Reprezentanți ai Salvamont Maramureș fac parte dintr-o delegație națională care participă la Congresul Mondial de Salvare Montană de la Innsbruck, ce oferă acces la cele mai noi tehnici, tehnologii și proceduri de salvare.

”România participă la acest eveniment cu o reprezentare puternică, reflectând nivelul de profesionalism și capacitatea operațională atinse de salvarea montană românească. Din această delegație fac parte și reprezentanții Salvamont Maramureș, care aduc în comunitatea internațională experiența acumulată în misiunile desfășurate acasă. Congresul de la Innsbruck oferă acces la cele mai noi tehnici, tehnologii și proceduri de salvare, dar și oportunitatea unor colaborări care pot contribui direct la îmbunătățirea intervențiilor. Pentru Salvamont Maramureș, valoarea acestei participări se va măsura în ceea ce aducem înapoi în echipă și aplicăm în teren, acolo unde pregătirea și deciziile corecte pot salva vieți”, a declarat Dan Benga, managerul Salvamont Maramureș.