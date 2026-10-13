Șeful Criminalisticii din Maramureș, la o conferință internațională despre tehnologie

Comisarul-șef de poliție Paul Chende, șeful Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, a participat la începutul lunii octombrie la o conferință internațională organizată la Ministerul Justiției din Republica Moldova. Evenimentul, intitulat „Focus pe viitor și tehnologie”, a reunit specialiști din mai multe țări, care au discutat despre noile tehnologii folosite în investigațiile judiciare.

Conferința a inclus peste 60 de prezentări și dezbateri susținute de experți, cercetători și cadre universitare din Republica Moldova, România, Ucraina și Armenia. Discuțiile au vizat folosirea inteligenței artificiale în anchetele penale, rolul probelor digitale și tehnologiile moderne utilizate în expertizele judiciare.

Un alt subiect important a fost verificarea și validarea metodelor de lucru, astfel încât rezultatele obținute cu ajutorul tehnologiilor digitale să fie corecte și de încredere.

„Pasionat de criminalistică, profund dedicat misiunii de a contribui la aflarea adevărului și la probarea faptelor de natură penală, șeful Serviciului Criminalistic din cadrul IPJ Maramureș valorifică fiecare oportunitate de dezvoltare și perfecționare a criminalisticii maramureșene. Profesionalismul presupune experiență și dedicare, dar și deschidere către nou și inovație”, au transmis reprezentanții IPJ Maramureș.