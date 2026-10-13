Tânărul din Baia Sprie ce și-a agresat concubina, arestat preventiv pentru 30 de zile

Tânărul în vârstă de 21 de ani din Baia Sprie ce este acuzat că și-a agresat concubina a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru violență în familie și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Fapta a fost comisă vineri, 9 octombrie, în jurul orei 18:00, pe strada Microraion Vest din Baia Sprie. Polițiștii au fost sesizați că o femeie ar fi fost agresată fizic de concubinul său.

În urma verificărilor, oamenii legii au emis un ordin de protecție provizoriu pentru a înlătura starea de pericol, chiar dacă evaluarea inițială nu indica necesitatea unor măsuri de protecție.

După administrarea probelor, polițiștii l-au reținut pe tânăr pentru 24 de ore, iar duminică, 11 octombrie acesta a fost prezentat instanței, care a admis propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Femeie de 75 de ani, jefuită pe strada Gării din Baia Mare

Un bărbat de 32 de ani este cercetat pentru tâlhărie, după ce ar fi furat telefonul unei femei de 75 de ani, pe strada Gării din Baia Mare. Acesta a fost identificat de polițiști la scurt timp de la comiterea faptei, iar telefonul a fost recuperat și restituit victimei.

Incidentul a avut loc duminică, 11 octombrie, în jurul orei 19.40, când polițiștii au fost anunțați prin 112 că o femeie a fost victima unei agresiuni.

Din primele verificări a reieșit că femeia se deplasa pe jos pe strada Gării, când o persoană necunoscută i-ar fi smuls geanta cu violență. Geanta ar fi fost abandonată ulterior, însă telefonul mobil din interior a fost furat.

Polițiștii au început imediat cercetările, iar în scurt timp au identificat un bărbat de 32 de ani, bănuit de comiterea faptei. Acesta a fost dus la sediul poliției pentru audieri, iar telefonul furat a fost găsit asupra sa și înapoiat femeii.

Cercetările continuă într-un dosar penal pentru tâlhărie, sub coordonarea procurorului de caz.

Mașină distrusă de un incendiu în Boiereni

Un autovehicul a fost distrus în urma unui incendiu izbucnit duminică dimineață, 11 octombrie, în localitatea Boiereni. Paguba este estimată la aproximativ 25.000 de lei.

Polițiștii din Târgu Lăpuș au fost anunțați despre producerea incendiului în jurul orei 8.00 și s-au deplasat la fața locului. Incendiul a fost stins de pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maramureș.

În urma evenimentului, polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru a stabili împrejurările în care a izbucnit incendiul.