Teatrul de Păpuși din Baia Mare, la ceas aniversar

Teatrul de Păpuși din Baia Mare a împlinit 70 de ani de existență, ocazie cu care Horia Buhan, administratorul municipiului, i-a înmânat directorului instituției, Mihai Vălu, o diplomă de excelență. Astăzi, micuții iubitori de teatru au ocazia să urmărească spectacole într-un spațiu primitor și reabilitat.

”Renovarea nu a vizat doar interiorul clădirii, ci şi exteriorul ei, pentru că de acolo veneau mare parte din probleme. Banii au fost alocați din bugetul local, iar lucrările au cuprins refacerea acoperișului și a fațadei și reabilitarea completă a interiorului cu refacerea pereților, a instalațiilor, a grupurilor sanitare, a vestiarelor, a instalației de sonorizare, s-au schimbat mocheta și scaunele din sala de spectacol. Acum, la împlinirea a 70 de ani de existență, o vârstă onorabilă, totul e nou, căci sub diferite titulaturi și «jurisdicții» Teatrul de Păpuși funcționează în Baia Mare din anul 1956, din 1961 în actuala clădire de pe strada Dacia nr. 3. Cu acest edificiu cultural au crescut generații de băimăreni și «tradiția» trebuia să continue”, a declarat Horia Buhan, administrator public al municipiului Baia Mare.