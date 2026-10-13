Vasile Muste a plecat în veșnicie • „Un poet nu moare niciodată… doar se mută în eternitatea cuvintelor”

Veste tristă pentru cultura sigheteană. Născut la 30 ianuarie 1956, în Coroieni, poetul Vasile Muste, fost director al Casei de Cultură din Sighetu Marmației, a părăsit lumea pământească.

Potrivit Centrului Cultural Sighetu Marmației, de-a lungul anilor, condeiul său a dat naștere unor volume care i-au purtat sensibilitatea, neliniștile și iubirea de viață prin universuri poetice aparte. De la Înstelarea frigului (1997), volumul său de debut, și Constelația copilăriei (1998), până la Cartea împăcării cu iarba (2011), Sfântul izgonit din calendare (2013), Satul de tăietură va muri (2017) și Eu nici în moarte n-am să pot muri: poeme de dragoste (2018), fiecare carte a adăugat o nouă lumină în constelația creației sale. Au urmat Inima Luanei (2019), Line Eve (2022) și Blesteme (2023), alături de volumul de proză ultrascurtă Lupta cu Molcuțu (2012) și antologia de autor Vasile Muste 60 (2016).

„Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Vasile Muste și-a așezat numele în rândul celor care slujesc cuvântul și păstrează vie flacăra literaturii române, dăruind cititorilor o parte din universul său interior. Poezia sa nu a cunoscut granițe. În anii petrecuți în Spania, a devenit cofondator al Festivalului Internațional de Poezie din Getafe, contribuind la construirea unei adevărate punți literare între România, Spania și America Latină”, a informat Centrul Cultural Sighetu Marmației.

Opera și activitatea sa literară au fost însoțite de recunoaștere și prețuire. În anul 2014, i-a fost acordat titlul de „Poet al Iașului”, iar în 2026, în cadrul celei de-a VII-a ediții a Festivalului Internațional de Poezie de la Getafe, cariera sa a fost omagiată prin instituirea unui premiu special care îi poartă numele – Premiul Special „Vasile Muste”.