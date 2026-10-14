Amenzi de peste 5.500 de lei, în urma unor controale la Seini și Tăuții-Măgherăuș

Polițiștii din Seini și Tăuții-Măgherăuș au desfășurat, marți, 13 octombrie, o acțiune pentru menținerea ordinii publice și prevenirea faptelor ilegale.

Controalele au avut loc între orele 11.00 și 13.00, în cadrul planului „Blocada”. La acțiune au participat și polițiști de la Serviciul Rutier și Serviciul Criminalistic, inclusiv membri ai grupei canine.

În timpul verificărilor, polițiștii au controlat 19 autoturisme și au legitimat 23 de persoane. Pentru neregulile constatate, au aplicat 17 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 5.500 de lei.

Polițiștii maramureșeni anunță că vor continua astfel de acțiuni, pentru prevenirea faptelor ilegale și creșterea siguranței cetățenilor.