Călătorie în timp pentru elevii de la Școala Gimnazială „Nichita Stănescu”

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Elevii de la Școala Gimnazială ,,Nichita Stănescu” din Baia Mare, însoțiți de profesoara Adela Afrăsinei au pornit într-o călătorie în timp, la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, pentru a descoperi secretele bucătăriei dacice alături de arheologul Marius Ardeleanu.
Copiii au descoperit alimente, semințe, vase și recipiente și au învățat prin experiență directă ce mâncau și cum găteau dacii. A fost o activitate plină de curiozitate, zâmbete și descoperiri frumoase, în care istoria a prins gust și culoare!

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