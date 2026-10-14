Călătorie în timp pentru elevii de la Școala Gimnazială „Nichita Stănescu”

Elevii de la Școala Gimnazială ,,Nichita Stănescu” din Baia Mare, însoțiți de profesoara Adela Afrăsinei au pornit într-o călătorie în timp, la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, pentru a descoperi secretele bucătăriei dacice alături de arheologul Marius Ardeleanu.

Copiii au descoperit alimente, semințe, vase și recipiente și au învățat prin experiență directă ce mâncau și cum găteau dacii. A fost o activitate plină de curiozitate, zâmbete și descoperiri frumoase, în care istoria a prins gust și culoare!