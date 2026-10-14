Elevii de la Școala Gimnazială ,,Nichita Stănescu” din Baia Mare, însoțiți de profesoara Adela Afrăsinei au pornit într-o călătorie în timp, la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, pentru a descoperi secretele bucătăriei dacice alături de arheologul Marius Ardeleanu.
Copiii au descoperit alimente, semințe, vase și recipiente și au învățat prin experiență directă ce mâncau și cum găteau dacii. A fost o activitate plină de curiozitate, zâmbete și descoperiri frumoase, în care istoria a prins gust și culoare!
Călătorie în timp pentru elevii de la Școala Gimnazială „Nichita Stănescu”
Elevii de la Școala Gimnazială ,,Nichita Stănescu” din Baia Mare, însoțiți de profesoara Adela Afrăsinei au pornit într-o călătorie în timp, la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, pentru a descoperi secretele bucătăriei dacice alături de arheologul Marius Ardeleanu.