Conectați la viitor: Oportunități de dezvoltare pentru elevii Colegiului de Arte

Colegiul de Arte Baia Mare este partener oficial în cadrul proiectului „Conectat la viitor”, o inițiativă cofinanțată de Consiliul Județean Maramureș și coordonată de Florin Făt, prin Asociația AscoForAll.

Beneficiarii direcți ai acestor activități vor fi elevii clasei a X-a B. Pe parcursul proiectului, aceștia vor lua parte la o serie de ateliere interactive, extrem de utile pentru viața de zi cu zi și pentru alegerile care îi așteaptă.

Tinerii vor explora teme esențiale alături de specialiști, în cadrul unor module focusate pe:

• Psihologie și Psihoterapie – pentru o mai bună înțelegere a sinelui și gestionare a emoțiilor.

• Dezvoltare personală & Leadership – pentru a-și descoperi potențialul și abilitățile de lideri ai propriei generații.

• Nutriție & Sport – pentru un stil de viață sănătos, echilibrat și plin de energie.

• Orientare în carieră – pentru a face alegeri informate și inspirate în privința viitorului lor profesional.