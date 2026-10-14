Cupa „Flykick-Ferro” la înot, în Baia Mare • 23 și 25 octombrie

Bazinul Olimpic „Gheorghe Demeca” din Baia Mare va găzdui, în perioada 23-25 octombrie, cea de-a XX-a ediție a Cupei „Flykick-Ferro” la înot. Competiția este organizată de FLYKICK Team Baia Mare, în colaborare cu Complexul Sportiv Național „Lascăr Pană”.

La concurs sunt invitate cluburile de înot din țară, iar fondul total de premiere depășește 10.000 de euro. Sportivii vor primi medalii și diplome, precum și premii sau tichete valorice, în funcție de probe și de categoria de vârstă.

Înscrierile se pot face până în 20 octombrie, prin e-mail, la adresa cristiangherghel@yahoo.com, sau prin WhatsApp, la numerele de telefon 0744-573331 (Adrian Gherghel), 0742-055900 (Ștefan Gherghel) și 0753-595425 (Cristian Gherghel). Taxa de participare este de 30 de lei pentru fiecare probă individuală și 50 de lei pentru o ștafetă.

Concursul va cuprinde probe de 50, 100, 200, 400, 800 și 1.500 de metri, la diferite stiluri de înot, precum și întreceri de ștafetă. Vor participa fete și băieți din mai multe categorii de vârstă, iar copiii născuți în 2017, 2018 și 2019 vor putea lua startul la probele de 50 și 100 de metri.

Programul începe vineri, 23 octombrie, la ora 16.30, cu probele de 50 de metri liber și bras, 400 de metri liber și ștafetele de 4×50 de metri liber. Sâmbătă, 24 octombrie, sunt programate două reuniuni, de la orele 9.00 și 16.30, iar duminică, 25 octombrie, concursul continuă de la ora 9.00.