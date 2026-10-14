Două străzi în asfaltare la Sighetu Marmației

După ce, prin programul Saligny, Primăria municipiului Sighetu Marmației a asfaltat șapte străzi, acum face același lucru, dar din buget local. Edilul Vasile Moldovan ne explică: ”Avem două străzi în asfaltare, din buget local. E strada Bobâlna, care a fost de pământ, acum va avea inclusiv rețea de apă, canalizare, plus gaze. Apoi strada Xenopol, ce dă spre parcul dendrologic. Acolo urmează să facem și amenajarea intrării în parc și o parcare, cu finanțare prin proiect transfrontalier. De asemenea, după reparațiile capitale la podul Abator, vom face același lucru la podul Puskopor, ce e acum în expertiză”.