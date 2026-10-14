Iarna Băimăreană revine cu un nou concept

În ultima ședință de Consiliu Local Baia Mare a fost aprobat proiectul de hotărâre privind organizarea unei noi ediții a evenimentului Iarna Băimăreană, care va avea loc între 27 noiembrie 2026 și 10 ianuarie 2027.

Conducerea primăriei își dorește să schimbe complet fața sărbătorii, iar cetățenii vor avea parte de numeroase surprize.

”Pregătim un concept nou în Piața Libertății, cu multe surprize frumoase pentru toate vârstele, prin care să aducem magia Crăciunului din inima orașului mai aproape de inimile noastre. Cu un decor spectaculos, de la fațadele clădirilor și ferestrele împodobite cu ghirlande, funde și ursuleți colorați, până la tunelurile de lumină de pe străzile Podul Viilor și Turnului, precum și poarta festivă care va marca intrarea principală în târg, ieslea cu Sfânta Familie și pomii îmbrăcați în lumini calde. Alte atracții de care sunt convins că vă veți bucura vor fi caruselul venețian pe două etaje, roata panoramică, patinoarul și sania luminoasă a lui Moș Crăciun, suspendată deasupra Pieței. Un loc special îl va ocupa și bradul comunității, construit din ecrane LED, pe care îl vom decora cu „globuri” formate din fotografii trimise de băimăreni. Brad pe care, de altfel, îl vom folosi și pentru spectacole”, au punctat reprezentanții Primăriei Baia Mare.

Ca element de noutate va fi introdus și un trenuleț și un traseu de lumină care vor lega Centrul Vechi de Parcul Mara, cea de-a doua zonă de interes a Iernii Băimărene 2026. Pentru întreg programul de anul acesta a fost alocată de la bugetul local suma de 2,5 milioane de lei. O parte dintre cheltuieli va fi acoperită din sponsorizări și din închirierea spațiilor către comercianții din târg, spun oficialii primăriei.



Calendarul Iernii Băimărene:

– 27 noiembrie: deschidere Târg și aprinderea luminilor ornamentale

– 1 Decembrie: sărbătorirea Zilei Naționale, cu ceremonial militar și religios și spectacol

– 4–6 decembrie: spectacole pentru copii de Sfântul Nicolae

– 5 decembrie: vine Moș Nicolae

-11–13 și 18–20 decembrie: concerte de colinde cu artiști naționali și locali, ansambluri și coruri

– 14–18 decembrie: „Crăciun în satu’ de pe deal”, ediția a III-a, la Muzeul Satului

– 31 decembrie: Concertul de Revelion, cu artificii, în Piața Libertății.