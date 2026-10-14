Înscrieri la Târgul național pentru artizanat și meșteșuguri

Meșteșugarii și artizanii din Maramureș se pot înscrie la târgul național, organizat de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT).

Înscrierile pentru Târgul național pentru artizanat și meșteșuguri încep de luni, 5 octombrie. Evenimentul, organizat în cadrul Programului național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului, va avea loc la Târgu Jiu, în perioada 22 – 25 octombrie, pe esplanada Stadionului Municipal „Constantina Diță” din Târgu Jiu, județul Gorj. Înscrierile se fac online, în perioada 5 octombrie, ora 10.00 – 15 octombrie 2026, ora 20.00, pe platforma oficială – sme-ecotech.gov. ro. Meșteșugarii și artizanii selectați vor beneficia de participare gratuită și de o sumă forfetară de 2.500 de lei destinată cheltuielilor de cazare și transportului beneficiarului și al produselor sale la și de la eveniment. La târg pot participa întreprinderile mici și mijlocii, societă­țile cooperative, inclusiv cele meșteșugărești mix­te, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale, precum și asociații profesionale sau fundații care desfășoară activități sau au ca obiect promovarea meșteșugurilor, artei populare și artizanatului.