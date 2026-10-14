La mall cu patrupedul

Unul dintre centrele comerciale din Baia Mare, Vivo, a anunţat că își deschide oficial porțile pentru animalele de companie.

Astfel, veţi putea veni la cumpărături, însoţiţi de patruped, cu condiţia să fie respectate regulile impuse. Accesul cu animale de companie este permis pe toate aleile comune din centrul comercial.

Excepție fac zonele de food court și locurile de joacă destinate copiilor, unde accesul animalelor este interzis. Fiecare magazin partener își stabilește propria politică privind accesul animalelor. Trebuie să verificați stickerele de la intrarea în fiecare magazin pentru a vedea dacă accesul este permis sau restricționat. În timpul vizitei, animalele trebuie ținute obligatoriu în lesă, în brațe sau în cușcă specială de transport. Nu este permis accesul cu câini periculoși sau agresivi. De asemenea, va trebui să supravegheați în permanență animalul de companie și să vă asiguraţi că lăsaţi curat în urma lui.