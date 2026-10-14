Polițiștii din Ulmeni au confiscat 4,36 metri cubi de lemn de fag, după ce au oprit pentru control o autoutilitară care transporta material lemnos fără documente de proveniență.
Controlul a avut loc luni, 12 octombrie, pe drumul județean 108E, în localitatea Chelința. La volan se afla un bărbat de 54 de ani, din aceeași localitate, care nu a putut prezenta acte pentru lemnul transportat.
Cu ajutorul unui specialist silvic, polițiștii au stabilit cantitatea de material lemnos. Întreaga încărcătură a fost confiscată și predată în custodia Ocolului Silvic Șomcuta Mare.
Pentru neregulile constatate, bărbatul a fost sancționat contravențional, în baza Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice.
Peste patru metri cubi de lemn, confiscați la Chelința
Polițiștii din Ulmeni au confiscat 4,36 metri cubi de lemn de fag, după ce au oprit pentru control o autoutilitară care transporta material lemnos fără documente de proveniență.