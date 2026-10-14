Peste patru metri cubi de lemn, confiscați la Chelința

Polițiștii din Ulmeni au confiscat 4,36 metri cubi de lemn de fag, după ce au oprit pentru control o autoutilitară care transporta material lemnos fără documente de proveniență.

Controlul a avut loc luni, 12 octombrie, pe drumul județean 108E, în localitatea Chelința. La volan se afla un bărbat de 54 de ani, din aceeași localitate, care nu a putut prezenta acte pentru lemnul transportat.

Cu ajutorul unui specialist silvic, polițiștii au stabilit cantitatea de material lemnos. Întreaga încărcătură a fost confiscată și predată în custodia Ocolului Silvic Șomcuta Mare.

Pentru neregulile constatate, bărbatul a fost sancționat contravențional, în baza Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice.