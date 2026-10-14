Prins băut la volan și cu permisul suspendat

Un bărbat de 43 de ani a fost depistat de polițiști în timp ce conducea un autoturism, deși avea dreptul de a conduce suspendat și consumase alcool.

Incidentul a avut loc marți, 13 octombrie, în jurul orei 18.00, pe strada Izvorul Dragoș din Moisei. Polițiștii Serviciului Rutier au oprit mașina pentru un control și au constatat că șoferul figura în bazele de date cu dreptul de a conduce suspendat.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor de sânge.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.