Un milion de euro pentru drumurile agricole din Poienile Izei

Comuna Poienile Izei beneficiază de o finanțare de un milion de euro pentru modernizarea infrastructurii drumurilor agricole. Banii sunt asigurați prin Planul Strategic 2023–2027, printr-un proiect finanțat integral din fonduri nerambursabile.

Investiția urmărește îmbunătățirea accesului către terenurile agricole și crearea unor condiții mai bune pentru deplasarea localnicilor și desfășurarea lucrărilor agricole.

Proiectul are o valoare eligibilă de 1.000.000 de euro, întreaga sumă reprezentând finanțare nerambursabilă. Lucrările au început în 4 iulie 2024 și sunt prevăzute să fie finalizate până la 4 iulie 2027.

Finanțarea este asigurată de Uniunea Europeană, prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, și de Guvernul României. Beneficiarul proiectului este Comuna Poienile Izei, iar autoritatea contractantă este Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.