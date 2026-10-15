192 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 192 locuri de muncă vacante.

Se caută: ajutoare bucătari, ambalator manual, asistent personal al persoanei cu handicap grav, cameristă hotel, constructor-montator de structuri metalice, conducător auto transport rutier de mărfuri, confecționer produse textile, confecționer-montator produse din lemn, electricieni, îngrijitor clădiri, îngrijitor de copii, lucrător comercial, muncitori necalificați, pizzer, secretară, sudor, vânzători, dar și administrator societate comercială, agent de vânzări, consilier instituții publice, consilier/expert/inspector/referent/economist în management, contabil, farmacist, inginer automatist, inginer căi ferate, drumuri și poduri, inginer construcții civile, industriale și agricole, inginer construcții hidrotehnice, inginer electrician, inginer electronist transporturi, telecomunicații, inginer în industria alimentară, inginer mecanic, manager, medic specialist, psiholog în specialitatea consiliere psihologică, șef departament mărfuri alimentare/nealimentare, tehnician devizier.

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș,

Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (35):

• ajutor bucătar (1)

• ambalator manual (3)

• cioplitor-montator piatră, marmură (1)

• constructor-montator de structuri metalice (3)

• femeie de serviciu (3)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (3)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (20)

• muncitor necalificat în industria confecțiilor (2)

• muncitor necalificat la întreținere de drumuri, șosele, poduri, baraje (2)

Studii gimnaziale – Școala Generală (46):

• ajutor bucătar (3)

• ambalator manual (2)

• asistent personal al persoanei cu handicap grav (5)

• cameristă hotel (2)

• confecționer produse textile (1)

• confecționer-montator structuri metalice pentru construcții (1)

• constructor structuri monolite (2)

• constructor-montator de structuri metalice (3)

• faianțar (1)

• instalator apă, canal (1)

• îngrijitor clădiri (1)

• îngrijitor de copii (2)

• lucrător comercial (4)

• manipulant mărfuri (2)

• mecanic utilaj (1)

• muncitor plantații și amenajare zonă verde (2)

• operator textile nețesute (9)

• tapițer (1)

Studii liceale – Liceu de specialitate (30):

• cofetar (1)

• confecționer-asamblor articole din textile (3)

• confecționer, prelucrător în industria textilă (2)

• electrician echipamente electrice și energetice (10)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (2)

• operator procesare text și imagine (1)

• ospătar (chelner) (2)

• sortator produse (2)

• șef raion/adjunct mărfuri alimentare/nealimentare (1)

• șofer de autoturisme și camionete (3)

• tehnician în industrializarea lemnului (1)

• tehnician-operator la roboți industriali (1)

• tehnician prestații vehicule (1)

Studii liceale – Liceu Teoretic (42):

• administrator bancar/ produs leasing (1)

• agent de vânzări (2)

• bucătar (1)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (4)

• cosmetician (1)

• detector pierderi apă și gaze (1)

• gestionar depozit (1)

• lucrător comercial (16)

• manipulant mărfuri (1)

• ospătar (chelner) (5)

• pizzer (1)

• secretară (1)

• șef secție (1)

• ucenic (2)

• vânzător (4)

Studii Profesionale – Școală Profesională (13):

• agent de securitate (2)

• ajutor ospătar (1)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (1)

• confecționer produse textile (3)

• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (1)

• lăcătuș mecanic (3)

• lucrător comercial (1)

• sudor (1)

Studii Postliceale (5):

• asistent medical generalist (1)

• asistent medical de farmacie (1)

• asistent medical radiologie (1)

• secretară (2)

Studii Universitare (21):

• administrator societate comercială (1)

• agent de vânzări (1)

• consilier instituții publice (1)

• consilier/expert/inspec­tor/referent/economist în management (1)

• contabil (1)

• farmacist (2)

• inginer automatist (1)

• inginer căi ferate, drumuri și poduri (1)

• inginer construcții civile, industriale și agricole (2)

• inginer construcții hidrotehnice (1)

• inginer electrician (1)

• inginer electronist transporturi, telecomunicații (1)

• inginer în industria alimentară (1)

• inginer mecanic (1)

• manager (1)

• medic specialist (1)

• psiholog în specialitatea consiliere psihologică (1)

• șef departament mărfuri alimentare/nealimentare (1)

• tehnician devizier (1)