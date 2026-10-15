Au început etapele premergătoare modernizării Spitalului de Psihiatrie din Cavnic

Primarul oraşului Cavnic, Vladimir Petruţ, a anunţat că încep etapele necesare în vederea modernizării Spitalului de Psihiatrie din oraş. Într-o primă fază va fi demolat fostul Bloc al Tineretului, iar următoarea etapă va fi amenajarea zonei.

„Dacă vremea ne va permite, vom începe lucrările la spital în perioada următoare. În caz contrar, le vom demara la primăvară. La final, Cavnic va avea un spital modern, extins și dotat, care să ofere servicii medicale de înaltă calitate. Proiectul este unul complex, va dura, am început, ceea ce este important, etapele nu vor fi simple”, a declarat primarul oraşului Cavnic, Vladimir Petruţ.