O singură notă de 10, dar mai multe note sub 5, la concursul pentru funcţiile de director în şcoli din Maramureş

În 13 octombrie, s-a desfăşurat prima probă din cadrul concursului pentru funcţiile de directori şi directori adjuncţi în şcoli. A fost proba de evaluare a competenţelor (capacități și aptitudini personale). Proba scrisă a presupus rezolvarea, într-un interval de 60 de minute, a unui test format din 20 de itemi, cu o singură variantă corectă de răspuns, iar nota minimă necesară promovării acestei etape a fost 6. Rezultatele au fost afişate online, pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş, dar şi la centrul de concurs de la Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, acolo unde s-a desfăşurat proba.

Potrivit Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş, au existat 182 de candidaţi înscrişi, au absentat 5 candidaţi, iar 2 s-au retras. La concurs a existat o singură notă de 10. De asemenea, 12 candidaţi au obţinut note între 9 şi 9,99, 14 persoane au avut note între 8 şi 8,99, 34 de candidaţi au fost notaţi cu note între 7 şi 7,99, iar 51 de persoane au obţinut note între 6 şi 6,99. În schimb, s-au înregistrat 40 de note între 5 şi 5,99, 15 candidaţi au obţinut note între 4 şi 4,99, 6 au avut note de 3 până la 3,99 şi câte un candidat a obţinut note între 2 şi 2,99, respectiv între 1 şi 1,99.

În conformitate cu prevederile metodologiei de concurs, nota obținută a putut fi contestată în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor. Urmează proba scrisă, de evaluare a cunoștințelor de management și legislație școlară, programată în data de 20 octombrie. Vor urma evaluarea administrativă a proiectelor planurilor manageriale și a proiectelor planurilor de acțiune de către comisiile de interviu (în perioada 21 octombrie – 4 noiembrie 2026) și desfășurarea probei de interviu, în perioada 12 – 27 noiembrie. Afișarea rezultatelor finale ale concursului este programată în data de 9 decembrie.