Probleme cu apa și la Săpânța, dar rezolvabile

Comuna Săpânța, cu râul cu același nume, nu ar fi trebuit să aibă probleme cu apa. Dacă știți zona, primăvara oamenii nu pot dormi în case din cauza râului furios, ce poartă la vale bolovani cu zgomot asurzitor. Purta…

Acum Săpânța e o vale micuță, frumușică. E drept, are și microhidrocentrale pe firul ei, dar autoritatea locală ne spune că anul acesta n-au funcționat. Așa se face că satul are apă la program, ne spune primarul Gheorghe Stan, dar mai cu seamă datorită consumului exagerat. „Avem cotă în plată de 30.000 de metri cubi, spre Apele Române, dar se consumă și 45-50.000 de mc. Vă arăt filmare, cum udă cu stropitor iarba, toată noaptea…” Dar autoritatea locală are proiect depus la Fondul de Mediu pentru suplimentarea debitului cu o sursă de apă, cu însuși râul Săpânța. Ceea ce ar rezolva problema, definitiv.