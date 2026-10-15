Probleme cu deșeurile de sticlă în cartierul Săsar

Conducerea ADI Deșeuri Maramureș atrage atenția că au fost identificate noi module cu deșeuri de sticlă care nu au fost colectate, deoarece fracția sticlă nu avea un prag minim de 75% acuratețe.

”În data de 30 septembrie 2026, la colectarea fracției sticlă din cartierul Săsar, Baia Mare, conținutul modulelor a fost verificat înainte de ridicare. Modulele în care au fost identificate deșeuri necorespunzătoare nu au fost colectate ca fracție sticlă și au fost declasificate pe loc.În modulul verde se depun numai:sticle;borcane;recipiente din sticlă, golite de conținut.Nu se depun:deșeuri menajere;pungi și ambalaje din plastic;ceramică și porțelan;oglinzi și geamuri.Colectarea separată este primul pas. Reciclarea depinde de calitatea fracției colectate”, a declarat Vasile Roman, directorul ADI Deșeuri Maramureș.