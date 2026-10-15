Sesizări făcute cu Inteligența Artificială la Garda de Mediu Maramureș

Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu Maramureș este în continuare asaltat de sesizări din partea cetă­țenilor, care nu au de-a face cu activitatea instituției. În ciuda semnalării acestui aspect în repetate rânduri, lucrurile nu se schimbă. Ba mai mult, în ultima perioadă, încep să apară tot mai multe reclamații făcute cu Inteligența Artificială.

”Am avut înregistrate la nivelul comisariatului, până la 30 septembrie, 372 de sesizări. Dacă facem diferența față de cele pe care le-am verificat efectiv, constatăm că sunt foarte multe sesizări pe care le redirecționăm, în principal către autoritățile locale și unele, dacă se impune, către Direcția de Sănătate Publică Maramureș.

Majoritatea sesizărilor pe care le primim nu vizează activitatea unui agent economic, ci sunt sesizări pe vecini. Numărul acestor sesizări crește și în ultima vreme ele se fac cu inteligența artificială. Le recunoaștem, pentru că un simplu cetățean nu dă citate din Constituție. Am avut sesizări că-l mușcă câinele vecinului, că vecina are multe pisici și nu le îngrijește cum trebuie și pisicile ies în stradă și le lovește mașina. Nouă toate acestea ne ocupă timp, pentru că trebuie să citim toate sesizările și să le redirecționăm, dacă este cazul. Avem multe sesizări pe care le clasăm, pentru că li se răspunde oamenilor, dar ei revin cu aceeași sesizare”, a declarat Marcela Chindriș, comisar-șef al instituției.