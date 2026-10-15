Simpozion tehnico-științific de securitate și sănătate în muncă

Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureș, în colaborare cu Universitatea Tehnică Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord Baia Mare, organizează în cadrul manifestărilor prilejuite de Săptămâna europeană pen­tru sănătate și securitate în muncă un simpozion tehnico – științific.

Evenimentul face parte din Campania Europeană “Împreună pentru sănătatea mintală la locul de muncă”, organizată în baza Programului Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii, în perioada 14-16 octombrie, sub egida Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă.

La lucrările simpozionului participă și reprezentanți ai inspectoratelor teritoriale de muncă din județele Bacău, Botoșani, Dolj, Cluj, Covasna, Harghita, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui, Vrancea și Inspecția Muncii, alături de reprezentanți ai patronatelor, sindicatelor și servicii externe de securitate și sănătate în muncă.

Evenimentul va avea loc în localitatea Vișeu de Sus, în Maramureșul istoric. ITM Maramureș a mai fost gazdă a evenimentului regional în 2016.

”Din analizele europene, aproximativ jumătate din lucrătorii europeni(45%), sunt supuși riscurilor psihosociale, și deși tema pare mai puțin spectaculoasă, ea este vitală pentru situația socio-economică actuală și care credem că va deveni mai acută în viitor, având în vedere accelerarea transformărilor tehnologice și sociale. În cadrul simpozionului vor fi analizate lucrări științifice și documente ale agențiilor europene și naționale și vom analiza și situații practice. Fiecare simpozion organizat în mod direct îndeplinește două scopuri, fiind atât un schimb de experiențe și de bune practici, cât și o mult necesară interacțiune profesională și umană. Este prima dată când organizăm evenimentul în Maramureșul Istoric și, chiar dacă ne lipsește sobrietatea aulei universitare din Baia Mare, sperăm să continuăm tradiția desfășurării evenimentului în anii următori și în alte orașe ale județului”, a declarat Dragoș Năcuță, inspector șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureș.