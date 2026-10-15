Turneul național Classic Unlimited – Sunetul Poeziei ajunge în Sighetu Marmației

Turneul național Classic Unlimited – The Sound of Poetry (Sunetul poeziei) ajunge în această săptămână la Sighetu Marmației, iar apoi în noiembrie la Baia Mare, cu concerte de pian, poezie și artă vizuală.

Primul concert din județ va avea loc vineri, 16 octombrie, la Sighetu Marmației, la Centrul Cultural Pastoral „Sf. Iosif Mărturisitorul”, de la ora 18:30. Cel de-al doilea este programat pe 8 noiembrie, la Baia Mare, la Colonia Pictorilor. Tema ediției din acest an pornește de la legătura dintre poezie și muzică, două forme de expresie care pot transmite emoții și idei dincolo de cuvintele obișnuite. Programul cuprinde opt lucrări inspirate de poezii: patru creații din repertoriul clasic și patru compoziții contemporane semnate de compozitorii români Alexandru Murariu, Cristian Bence-Muk, Ciprian Gabriel Pop și Șerban Marcu. Pianistul Bogdan Vaida propune o călătorie muzicală prin epoci și stiluri diferite, însoțită de povești și reflecții despre compozitori, poezie și sursele de inspirație ale muzicii. Pe lângă concerte, Baia Mare este una dintre cele patru localități din România în care Classic Unlimited desfășoară în 2026 un masterclass dedicat elevilor liceelor de muzică și arte.