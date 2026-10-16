A fost finalizată documentația pentru reabilitarea Bisericii de lemn din Buteasa

• Cadre didactice și studenți de la Etnologie se implică în proiect

În 30 septembrie, lângă Biserica de patrimoniu „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Buteasa, a avut loc evenimentul „La cumpăna dintre proiectare și execuție”.

După ani de muncă, documentare și parcurgerea etapelor necesare, astăzi există o documentație completă pentru reabilitarea acestui valoros monument al patrimoniului maramureșean. Urmează eta­pa în care se va încerca accesarea unei finanțări pentru lucrările de reabilitare.

În baza unui Protocol de colaborare încheiat cu Asociația R.O.S.T. – Reabilitarea Organică a Satului Tradițional, studenții, masteranzii și cadrele didactice de la specializările Etnologie și Etnoturism, domeniul Studii Culturale, de la Centrul Universitar Nord Baia Mare, se vor implica în acest proiect, alături de cei care lucrează deja pentru salvarea bisericii.

„Ne dorim ca tinerii etnologi și specialiști în etnoturism să nu privească restaurarea de la distanță, ci să devină parte a ei: să cerceteze, să documenteze, să vorbească cu oamenii locului, să recupereze povești și mărturii, să contribuie la cunoașterea și promovarea monumentului și, prin toate acestea, la readucerea lui în atenția comunității. Biserica de lemn din Buteasa, monument istoric, a trecut în ultimele decenii printr-o degradare dramatică, ajungând până la prăbușirea acoperișului. Astăzi, însă, putem vorbi nu doar despre ceea ce s-a pierdut, ci mai ales despre ceea ce poate fi salvat. Iar pentru studenții și masteranzii noștri aceasta poate deveni una dintre cele mai frumoase forme de învățare: aceea de a descoperi că etnologia nu se face numai din cărți și arhive, ci pe teren, printre oameni și alături de comunități, acolo unde patrimoniul are nevoie de cercetare, de grijă și, uneori, de ajutor urgent”, a declarat conf. univ. dr. Delia Suiogan.