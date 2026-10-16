Cabinet medical de specialitate, deschis în comuna Strâmtura

Locuitorii comunei Strâmtura și ai localităților învecinate au acces la consultații și investigații medicale de specialitate în cadrul cabinetului SAS MEDICAL, deschis pe strada Principală nr. 66, lângă farmacie.

În luna octombrie sunt programate trei zile de consultații. Pe 17 octombrie va avea loc o sesiune de ecografii, asigurată de dr. Narcisa Sas, medic specialist în radiologie și imagistică medicală. Pe 24 octombrie sunt programate consultații de pneumologie, oferite de dr. Daniel-Claudiu Caia, iar pe 31 octombrie vor fi disponibile consultații de cardiologie, asigurate de dr. Bianca Onofrei.

Cei interesați pot obține informații suplimentare și pot face programări la numărul de telefon 0770 731 515.