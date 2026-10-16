Certificare internaţională la limba franceză pentru elevi de la Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”

Patru elevi din clasa a VII-a B de la Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” din Baia Mare au obținut cu succes Diploma DELF, Nivel 1, o certificare internațională care atestă competențele de limbă franceză.

E vorba despre elevii: Antonia Moldovan, Dragoş Chişe, Cristian Man şi Tudor Brad. Rezultatul lor este rodul muncii, al ambiției și al pasiunii pentru limba franceză, dar și al dăruirii și profesionalismului directorului, prof. Diana Indre, care i-a pregătit cu atâta răbdare și suflet.