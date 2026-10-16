În Băiuț, la scară micro, s-a născut concurența Lacului Albastru

Toată lumea din România, nu doar din Maramureș, știe de existența Lacului Albastru din Baia Sprie, o frumusețe ce acum e suferindă, pe de-o parte din cauza secetei, dar și a unei infiltrații ce face ca apa din lac să se piardă. Desigur, băisprienii știu că mai au un lac similar, în curtea minei, trebuie doar pus în valoare, amenajat, precum cel celebru.

Numai că… apare concurența. După ce localnici, dar și oameni de munte au observat un fenomen similar deasupra satului Poiana Botizii, autoritățile din Băiuț, comună minerească la rându-i suferindă după închiderea mineritului, a decis să joace totul pe cartea Turismului. Practic, din fosta exploatare minieră Cizma curg ape ce ating filoane de cupru și zinc, ce fac apa albastră. La un capăt de podeț, apa se adună într-o baltă de câțiva metri. Sigur, e mult spus/botezat „Lagună albastră”, dar autoritățile au plusat și mai în aval cu câțiva metri, dincolo de tubulatura de sub drum, au mai amenajat, au ajutat Natura să creeze o a doua Lagună albastră!

Una mai frumoasă ca cealaltă. E mult, e puțin? Cert e că la doar câțiva metri se află celebrul izvor mineral pulsatoriu, o atracție serioasă. Iar în amonte se află acea pădure secular protejată UNESCO. Da, mai sunt de făcut „finisaje”… la izvorul pulsatoriu turiști fără discernământ au transformat locul în expo graffiti de prost gust, iar spre pădurea seculară e pusă bariera silvică, să nu… devină pădurea casă seculară ori lemn de foc secular.

Cât despre justificarea de a denumi Lagună, să nu fim răi. Există în Maramureș și-n România obiective turistice de mai mică anvergură, cu nume pompoase, cum a fost de altfel măreața Cascadă Bigăr, ce este în fapt sub primele zece cascade din Maramureș. Pe de altă parte, tot corecți, noi am mai descoperit o… „lagună albastră”, ce aduce mai mult a lagună, în Cheile Cavnicului. E drept, nu avem nicio certitudine că și acolo e vorba tot de reacția apei cu cupru și zinc, ori doar de lumina într-un moment anume. Cu scuze pentru apariția personajului în foto, e singura imagine ce-o avem de acolo.