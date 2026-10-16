Pe raza comunei Bicaz funcționează un sistem de monitorizare video stradală

Primăria Comunei Bicaz informează locuitorii și vizitatorii că, în scopul creșterii siguranței publice, prevenirii criminalității și protejării bunurilor comunității, pe raza localității este activ un sistem de monitorizare video stradală. Camerele de supraveghere sunt amplasate în principalele puncte de interes public, incluzând: intrările și ieșirile principale din comună, intersecțiile rutiere cu trafic mai intens, zonele instituțiilor publice (Primărie, Școală, Cămin Cultural). Sistemul funcționează cu respectarea strictă a Regulamentului European privind Protecția Datelor (GDPR) și a legislației naționale în vigoare. Accesul la înregistrări este restricționat. Datele pot fi puse exclusiv la dispoziția organelor de poliție și instituțiilor judiciare, în baza unei solicitări oficiale, pentru cercetarea unor fapte ilicite.