Serbările Toamnei la Mireşu Mare

Elevii clasei a III-a din Școala Gimnazială Mireșu Mare au pregătit și în acest an minunate exponate de toamnă, organizând o nouă ediție (a XXIV-a) a „Sărbătorii Toamnei 2026”.

Fantezia și imaginația copiilor au fost, și de această dată, la cote maxime! Cu multă creativitate și îndemânare, aceștia au realizat adevărate opere de artă: un arici din dovleac, un pește din semințe, Zâna Toamnei, confecționată din legume, un ceas realizat din castane și alte fructe ale toamnei și multe figurine inedite. Nici bunătățile pregătite pentru iarnă nu au lipsit! Dulceața, compotul, zacusca și alte produse tradiționale au completat frumos expoziția, aducând un strop din gustul și bogăția toamnei. Toate aceste creații au fost expuse într-un colț special amenajat al clasei, spre încântarea privirilor și bucuria tuturor.

„Astfel de activități ne reamintesc că toamna nu înseamnă doar roade bogate, ci și bucuria de a crea împreună, de a păstra tradițiile și de a transforma ideile în mici minunății”, a arătat învăţător Gelu Dragoş.