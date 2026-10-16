Studenţii cer universităţilor să revizuiască taxele pentru anul universitar 2027-2028

Taxele pentru studenți pot ajunge la 15.000 de lei pentru școlarizare și la 50.000 de lei pentru transferul la o altă universitate, potrivit unei analize prezentate de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR). Organizația cere universită­ților să revizuiască taxele pentru anul universitar 2027-2028, în raport cu situația economică actuală.

„Dat fiind contextul socio-economic din România și impactul măsurilor de austeritate asupra studenților, ANOSR cere universităților revizuirea taxelor în raport cu realitatea economică actuală, pentru a asigura accesul echitabil la învățământ superior. Astfel, solicităm ferm ca punctul de reper pentru stabilirea valorii taxelor universitare pentru anul universitar 2027-2028 să fie în concordanță cu realitatea costurilor actuale suportate de studenți în viața de zi cu zi”, precizează studenţii.

În lipsa unor forme de sprijin financiar adecvate din partea statului și a universităților, mulți dintre studenți nu își permit să continue și să finalizeze studiile. „Pe lângă cuantumul minim insuficient al bursei sociale și limitarea reducerii de 90% la transportul feroviar, taxele universitare sunt încă un mecanism care contribuie la presiunea financiară resimțită de studenți”, precizează reprezentanţii ANOSR.

Aceştia au exemplificat cu date reale cam cât plătesc studenţii pentru şcolarizare, pentru admitere sau cazarea în căminele studenţeşti.

„Pentru taxele de școlarizare un student plătește între 2200 lei și 15000 lei. Pentru taxele pentru cămin un student plătește între 158 lei și 1650 lei. Pentru taxele de admitere un student plătește între 75 lei și 750 lei. Pentru taxele de înmatriculare un student plătește între 50 lei și 600 lei. Pentru taxele de reexaminare un student plătește între 60 lei și 350 lei, iar pentru taxele de mărire între 0 și 395 lei. Pentru eliberarea actelor de studiu un student plătește între 50 lei și 800 lei. Pentru prelungirea studiilor un student plătește între 60 lei/credit și 7700 lei. Iar în cazul în care studentul dorește să se transfere la o altă universitate, acesta poate plăti inclusiv 50.000 lei”, transmite ANOSR.