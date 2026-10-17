Au supraviețuit suta de ani! Călușarii din Băsești, ideea lui George Pop, au trecut cu datina în secolul 21!

Inițial, a fost o încercare de a conserva spiritul românesc aici, în Transilvania. Apoi, a rămas ca datină, poate chiar ca o încăpățânare de a rezista vremurilor. Primarul Ioan Călăuz din Băsești ne spune că au supraviețuit Călușarii, Călușul, ba chiar au sărbătorit recent 120 de ani de la prima reprezentație a Călușarului de aici!

„Pe 1 august 1906, cu ocazia zilei de naștere a lui George Pop de Băsești, a avut loc prima reprezentație a Călușarului de Băsești. Dansul tradițional popular „Călușarul” este de o mare concentrație spirituală, fiindcă împletește armonios muzica cu datina, cu portul și dansul. Pentru a conserva elementul cultural românesc, George Pop de Băsești și-a dorit un dans autentic românesc cu care să se prezinte la manifestările Astrei, dar și la alte întruniri și sărbători cu caracter național care aveau rolul de culturalizare și de trezire a conștiinței naționale la poporul românesc din Ardeal. Călușarul a fost înființat la Băsești, în 1905, la inițiativa lui badea George. El aduce la Băsești un instructor din zona Alba-Sibiu, care a fost oaspetele lui George Pop vreme de trei luni, cât a avut nevoie pentru a învăța pe băseșteni Călușarul… În anul 1906, dansul a fost prezentat pentru prima dată în public de ziua lui George Pop de Băsești, fiind condus de dr. Iustin C. Iuga din Cluj. Primul vătaf a fost Dumitru Pop, apoi Pop Silaghi. Un alt vătaf vestit a fost Pop Andrei, zis Andriș, ce a fost și muzeograful Casei Memoriale “George Pop de Băsești”, un om deosebit pe care am avut onoarea să-l cunosc. De la dânsul am aflat multe lucruri interesante, ce nu le-am regăsit în nicio lucrare, despre trecutul familiei Pop de Băsești. Costumele purtate de călușari au fost făcute în atelierul de la Orăștie de către Elena Hossu Longin, fiica lui George Pop. Dansul Călușarilor are șapte figuri și durează 7 minute. Ele sunt: Bătuta, Rărita, Ciulita, Bota sub picior, Crucea, Ștearsa și Bătuta de două ori cu piciorul drept și de două ori cu dreptul și cu stângul. Pe melodia a doua se fac cinci figuri: dreptul pe stângul și întoarcerea pe dreapta, foarfeca în față, Rărita și Bătuta. Vătaful poartă diagonală tricolor, ceilalți călușari poartă eșarfe albastre, cămăși brodate, brâu, pantaloni albi, ciorapi albi, opinci cu nojițe roșii și trei „boroaște” (clopoței), căciuli negre și bastoane. Vătaful are căciulă albă. Numărul dansatorilor este impar 7,9,11”, scrie pe pagina George Pop de Băsești.

“Nu era o datină locală, așa e, este adus din Banat. Dar era autentic românesc, ori asta dorea George Pop. La început de secol XX, a adus un instructor. Uite, suntem în 2026 și avem copii care învață și dansează Călușul. Acum doi ani am fost cu ei în Parlamentul României. Nu cred c-au fost ani de pauză, decât poate cei de război. Călușul nostru de Băsești are 100 de ani, garantat!”, ne spune edilul Ioan Călăuz. Chiar o performanță!