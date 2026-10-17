Bărbat salvat din râul Săsar

Un bărbat de 42 de ani a fost salvat din râul Săsar, în Baia Mare, după ce polițiștii au fost anunțați că acesta se află în apă. Incidentul s-a petrecut în 15 octombrie, în jurul orei 12.30. La fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare, pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maramureș și echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță.

Bărbatul a fost scos din apă și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii le recomandă cetățenilor să sune de urgență la 112 atunci când observă că viața unei persoane este în pericol.