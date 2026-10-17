Cum funcționează Dispeceratul VITAL S.A. și cum gestionăm sesizările dumneavoastră

Dispeceratul societății VITAL S.A. este centrul operațional de comunicare ce asigură legătura permanentă între utilizatori și echipele de intervenție din teren. Operatorii noștri preiau nonstop toate solicitările legate de buna funcționare a sistemului de alimentare cu apă potabilă și de canalizare.

Iată cum funcționează: operatorul de serviciu înregistrează fiecare sesizare și o transmite echipelor operative în funcție de gravitatea și urgența situației. Menține legătura permanentă cu echipajele din teren, oferind detalii despre comenzile de lucru, localizarea exactă și echipamentele necesare pentru remediere. Apoi comunică cu utilizatorii despre stadiul lucrărilor sau eventualele întreruperi programate ori accidentale ale furnizării apei.

Ce se întâmplă în cazul avariilor complexe?

Atunci când o intervenție la rețeaua de apă nu poate fi finalizată imediat din motive obiective (condiții meteo nefavorabile, piese speciale de schimb care necesită timp de procurare sau acces imposibil pentru utilaje), lucrarea este programată în regim de urgență pentru a doua zi, când echipele Secției Apă revin la fața locului pentru remediere.

Fluxul de apeluri în timpul avariilor majore: Dispeceratul VITAL S.A. funcționează în regim 24/24 de ore, iar atât în timpul zilei, cât și al nopții, serviciul este asigurat de către un singur operator. În cazul unei avarii majore, volumul de apeluri crește exponențial, iar liniile telefonice devin instantaneu „roșii”. Deoarece operatorul poate prelua un singur apel în același timp, liniile vor fi ocupate consecutiv. Vă asigurăm că toate sesizările sunt importante și depunem toate eforturile pentru a le prelua în cel mai scurt timp posibil.

Cum puteți afla rapid informații fără a mai suna la dispecerat?

În cazul în care liniile telefonice sunt intens solicitate, vă recomandăm să folosiți canalele noastre alternative digitale. Aici publicăm imediat date actualizate despre zonele afectate și timpul estimat de remediere:

• Secțiunea dedicată de pe site-ul nostru: accesați www.vitalmm.ro – https://vitalmm.ro/ro/program-interventii pentru actualizări în timp real privind avariile din localitatea dumneavoastră.

Dacă doriți să raportați o problemă nouă care nu apare deja pe canalele de informare, ne puteți contacta la Dispecerat la numerele de telefon: 0262 215 150, 1 ,2; 0262 212 550; 0362 401 052, 3; 0372 752 661