Daniel Bozga vă invită să explorați „Peisajul din interior” la Galeria de Artă

La Galeria de Artă a Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Baia Mare, a fost vernisată în această săptămână expoziția lui Daniel Bozga, „Peisaj din interior”. Curatorul expoziției este Bertalan Kovacs care a remarcat faptul că arta lui Daniel Bozga se apropie de expresionism.

„Timpul devine metafizic în lucrările sale. Cromatica din cele două succesiuni de lucrări este una sobră. Se axează pe roșu și negru. Este o restrângere accentuată a cromaticii care exprimă o anumită durere față de problemele vieții”, a remarcat conf. Univ. dr. Bertalan Kovacs.

Daniel Bozga a completat că fiecare lucrare are propria poveste. „Vă invit să descoperiți o parte din universul meu artistic, construit din amintiri, emoții, căutări și experiențe care, în timp, au prins formă și culoare. Fiecare lucrare are povestea ei. Unele vorbesc despre fragilitate, altele despre speranță, despre ceea ce pierdem, regăsim sau păstrăm în noi”. Expoziția este însoțită și de broșura lui Daniel Bozga, „Pentru 5 minute în mintea artistului” prin care sunteți invitați să descoperiți și gândurile din spatele creațiilor.

Acest proiect are și o componentă caritabilă: 20% din valoarea lucrărilor vândute vor fi direcționați către Asociația „Musti și Prietenii”, pentru susținerea terapiilor copiilor. Expoziția rămâne deschisă până în 2 noiembrie.