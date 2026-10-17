Duminică, 18 octombrie, de la ora 20, publicul băimărean este invitat la spectacolul INBOX, regia și coregrafia George Pop.
Din distribuție fac parte: Brianna Waltner, Mădălina Pop, George Pop, Romeo Cornelius. „INBOX este un spectacol de dans contemporan desfășurat într-un cub transparent — o cutie a emoțiilor, a memoriei și a fragilității umane”. Spectacolul se joacă pe malul Săsarului, lângă Podul Culturii și durează 60 de minute. Accesul la spectacol este gratuit.
Dans şi teatru pe malul Săsarului
Duminică, 18 octombrie, de la ora 20, publicul băimărean este invitat la spectacolul INBOX, regia și coregrafia George Pop.