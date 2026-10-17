Dans şi teatru pe malul Săsarului

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Duminică, 18 octombrie, de la ora 20, publicul băimărean este invitat la spectacolul INBOX, regia și coregrafia George Pop.
Din distribuție fac par­te: Brianna Waltner, Mădălina Pop, George Pop, Romeo Cornelius. „INBOX este un spectacol de dans contemporan desfășurat într-un cub transparent — o cutie a emoțiilor, a memoriei și a fragilității umane”. Spectaco­lul se joacă pe malul Săsarului, lângă Podul Culturii și durează 60 de minute. Accesul la spectacol este gratuit.

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