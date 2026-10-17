Dumitru Fărcaș onorat la Cluj prin… jazz!

Între 22-24 octombrie, Clujul găz­duiește cea de-a opta ediție a festivalului Dumitru Fărcaș. Deși noi, maramureșenii, ni-l asumăm ca fiind al nostru, la fel o fac și clujenii, știut fiind faptul că maestrul a activat ca director al Casei de Cultură a Studenților. Prin urmare, pe 24 octombrie, are loc o interesantă fuziune, „When jazz meets taragot – Când jazzul se întâlnește cu taragotul”, unde artistul american Michael Marcus va cânta la taragot… jazz, alături de artiști români și maghiari ce-l asistă la pian, contrabas și percuție. Un tribut original adus marelui nostru artist!