Experiențe interactive pentru elevi la Colonia Pictorilor

La Centrul de Artă Contemporană Colonia Pictorilor din Baia Mare au fost pregătite pentru preșcolari și elevi experiențe interactive prin care pot descoperi istoria, patrimoniul și arta contemporană.

Astfel, în săptămânile dedicate Școlii Altfel și Săptămânii Verzi puteți participa la activități de genul:

„Colonia Pictorilor. Pagina 130” – experiență multimedia imersivă de 20 de minute;

„Colonia Pictorilor 360°” – experiență interactivă pe tabletă despre istoria și arhitectura com­plexului, inclusiv aspectul clădirilor după 1900. De asemenea, copiii vor putea admira expoziția Anuala Artelor 2026 care include lucrări ale artiștilor din Baia Mare și ale artiștilor invitați din Bistrița. Tarife: o activitate interactivă – 20 lei/elev; vizitarea expoziției – 3 lei/elev; expoziție + o activitate interactivă – 23 lei/elev; toate cele trei activități – 40 lei/elev. Rezervările se fac pentru grupuri de minimum 10 elevi. Cadrul didactic însoțitor beneficiază de gratuitate. Rezervări se pot face la telefon: 0362 803 225 sau la adresa de mail:

coloniapictorilor@gmail.com.