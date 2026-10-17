Gabriel Roman, cel mai tânăr fotograf din Baia Mare, a avut primul vernisaj de fotografie

A împlinit 11 ani în 14 octombrie. Cu două zile înainte de aniversare, Gabriel Roman a avut parte de un dar unic. A fost protagonistul primului său vernisaj cu fotografii, realizate de el. Elevul în clasa a IV-a, la Școala Gimnazială din Dumbrăvița, mărturisește că și-a descoperit recent pasiunea pentru fotografie. Pentru că a vrut să descopere tainele artei fotografice, părinții i-au cumpărat un aparat foto profesionist și l-au înscris la un curs de fotografie, coordonat de profesoara Iuliana Pașca.

„Fotografiile pe care le vedeți expuse în cadrul expoziției Începuturi, reprezintă viziunea elevului Gabriel Roman. Este probabil cel mai tânăr fotograf din zona noastră. Titlul expoziției este sugestiv pentru începutul de drum pe care a pășit Gabriel, un început promițător. E un copil foarte pasionat de fotografie care a preferat să își petreacă vacanța de vară învățând și exersând fotografia. Avem expuse fotografii de călătorie, peisaje, portrete realizate în studioul foto, pictură cu lumină realizate la atelierele de fotografie în aer liber. Vă invităm să vedeți lumea prin ochii unui copil”, a punctat profesoara de fotografie, Iuliana Pașca.

Mătușa micuțului, Mihaela Roman, și-a exprimat și ea admirația față de preocupările lui Gabriel. „Dragul meu, să știi că e o situație rară ca în ziua de azi, copiii să aibă astfel de pasiuni. Ai ales să îți petreci vacanțele în acest mod. Tu ești un artist, ai pasiunea de a cânta la pian, iată ești pasionat și de arta fotografică. Ai susținerea familiei și să apreciezi acest lucru”, a adăugat Mihaela Roman.

La cei 11 ani ai săi, Gabriel Roman s-a descurcat foarte bine și în momentul în care a fost nevoit să relateze povestea pasiunii pentru fotografie. El spune că speră să aibă ocazia să le arate și colegilor de la școală cum se fac fotografii. Și-a propus ca în Săptămâna Verde sau când vor fi activitățile din cadrul Școlii Altfel” să își ducă aparatul la școală și să facă fotografii.

„Mi-a plăcut foarte mult să fac poze. Până când am descoperit un curs de fotografie, am o doamnă profesoară foarte drăguță care m-a ajutat în multe situații, m-a învățat cum să fotografiez corect, cum să fac portrete, să editez fotografii. La curs m-am înscris în vară. Îmi place să fotografiez mai multe lucruri: flori, peisaje, chiar și chipuri de oameni. Dacă ar fi să zic ce fotografii îmi plac cel mai mult din expoziție m-aș opri la fotografia cu Castelul Corvinilor și cealaltă cu Coloana Infinitului. Am fost acolo în vacanță, în august, cu familia mea”, a mărturisit Gabriel Roman. El a mai arătat că este pasionat de pian, studiind la instrument alături de profesoara Ioana Farcaș. La școală e pasionat în primul rând de istorie și de arte, dar pe locurile următoare în preferințele sale se numără geografia și matematica.

Expoziția „Începuturi” poate fi admirată în holul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” din Baia Mare până în 23 octombrie.