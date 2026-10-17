Iluminat public modern, în Rona de Jos

Locuitorii din Rona de Jos se pot bucura de un iluminat public modern, după ce s-au terminat lucrările și pe străzile secundare din comună.

„Prin această investiție am finalizat modernizarea iluminatului public pe Drumul Național 18 și pe toate străzile secundare care nu au fost incluse în prima etapă a proiectului, implementată în anul 2023. Finanțarea acestui proiect a fost obținută la sfârșitul anului trecut prin Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, derulat de către Administrația Fondului pentru Mediu”, a declarat Ion Herbil, primarul comunei Rona de Jos.