La Ponorâta ”O realitate greu de privit și mai greu de acceptat”

De curând, reprezentanții Asociației Fight for Animals Baia Mare împreună cu Biroul pentru Protecția Animalelor Maramureș s-au deplasat la Ponorâta, pentru a vedea situația animalelor din zonă. Acolo sunt necesare numeroase măsuri pentru a îmbună­­tăți lucrurile, iar o acțiune extrem de necesară este, printre altele, o campanie de sterilizare.

”Sunt locuri în care ajungi cu gândul că poți ajuta. Și sunt locuri din care pleci simțind că, oricât de puternic ai fi, ești prea mic în fața realită­ții. Sute de animale răspândite pe întregul perimetru. Femele cu pui, femele gestante, animale slabe, unele legate… O realitate greu de privit și mai greu de acceptat. Astăzi, înțelegem și mai bine dimensiunea problemei și cât de multă nevoie este de o intervenție reală. Nu putem schimba totul într-o singură zi. Dar putem începe să schimbăm lucrurile. Împreună cu BPA Maramureș, vom reveni la Ponorâta pentru o campanie amplă de sterilizare. Vom pune la punct o strategie prin care să putem interveni organizat, să sterilizăm cât mai multe animale și să oprim înmulțirea necontrolată”, a declarat Paul Oșan, președintele Fight for Animals.

Intervenția nu va fi una simplă, deoarece nu există un spațiu în care animalele să poată fi ținute în siguranță după operație.

”Va trebui să organizăm corturi, să asigurăm o sursă de apă, să pregătim logistica necesară și să mobilizăm toate resursele de care avem nevoie. Ne vom întoarce atunci când vremea ne va permite să organizăm intervenția în condiții corespunzătoare. Până atunci, Biroul pentru Protecția Animalelor Maramureș va efectua verificări regulate, iar în cazurile grave va dispune măsurile legale necesare, inclusiv plasarea animalelor către asociații. Am văzut multe în anii în care am salvat animale. Am intrat în situații grele, am luptat, am pierdut și am mers mai departe. Am învățat să fiu puternic pentru ele, chiar și atunci când simțeam că nu mai pot. Dar la Ponorâta… Acolo am rămas mic. Mic în fața numărului de animale care au nevoie de ajutor. Mic în fața suferinței și a neputinței pe care o simți când știi cât este de făcut și cât de limitate sunt resursele. Ne vom întoarce. Cu un plan, cu oameni alături de noi și cu speranța că putem schimba, pas cu pas, destinul acestor animale”, a mai declarat Paul Oșan.