Primarul Băii Mari, la Bruxelles

Primarul municipiului Baia Mare, Ioan Doru Dăncuș, a participat la Bruxelles, la întâlnirea delegației Eurocities cu Raffaele Fitto, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru coeziune și reforme. Discuțiile au vizat implicarea orașelor în pregătirea viitoarelor planuri de investiții europene pentru perioada 2028-2034, astfel încât prioritățile stabilite să răspundă nevoilor comuni­tăților.

„Uniunea Europeană își negociază acum bugetul pentru perioada 2028-2034. Comisia Europeană a propus aproape 2.000 de miliarde de euro, iar o mare parte din bani ar urma să ajungă la noi prin planuri de parteneriat naționale și regionale, negociate de către Guverne, dar e important ca aceste planuri să fie în concordanță cu interesele și nevoile orașelor”, a declarat Ioan Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare.

Întâlnirea a reunit primari și reprezentanți ai unor orașe precum: Varșovia, Lodz, Bologna, Cluj-Napoca, Lyon, Paris, Utrecht, Rotterdam, Espoo și Tallinn, alături de secretarul general al Eurocities, André Sobczak.

Delegația a atras atenția că orașele trebuie implicate încă din etapa în care sunt stabilite prioritățile, investițiile și obiectivele. Administrațiile locale cunosc problemele comunităților și vor avea un rol important în realizarea proiectelor. Participarea lor la luarea deciziilor poate contribui la folosirea mai eficientă a fondurilor europene și la obținerea unor rezultate concrete pentru cetățeni. Argumentele prezentate Comisiei Europene au fost susținute de o analiză preliminară Eurocities, bazată pe 37 de răspunsuri din partea unor orașe și organizații ale orașelor din 17 state membre. Baia Mare s-a numărat printre orașele care au contribuit la această analiză. Peste trei sferturi dintre respondenții care au putut evalua propria implicare au indicat că aceasta este limitată sau inexistentă. Doar 19% au semnalat existența unei consultări formale, iar 8% au raportat participarea la un grup de lucru pregătitor.