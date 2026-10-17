Telefonul Vârstnicului folosit în special de femei

Fundația Regală Margareta a României prezintă Topul nevoilor și soluțiilor oferite vârstnicilor din România, realizat pe baza datelor strânse în 11 ani de Telefonul Vârstnicului, linie telefonică națională, gratuită și de încredere dedicată seniorilor.

În perioada octombrie 2015 – septembrie 2026, asistenții sociali au răspuns la 123.565 de apeluri și au oferit informații, consiliere socială și sprijin emoțional pentru 23.590 de beneficiari unici din toate județele țării. În intervalul menționat, la nivelul județului Maramureș s-au raportat 242 de apeluri.

”Datele din 11 ani conturează profilul apelanților: 58,8% dintre apelanții unici sunt femei, cea mai numeroasă categorie are între 70 și 80 de ani (30,8%), iar 38,8% sună din mediul rural și din orașele mici, 32,6% din București și 25,2% din orașele mari. Unul din zece apelanți este un aparținător sub 50 de ani, care caută soluții pentru un părinte sau o rudă vârstnică”, se arată într-un comunicat de presă al Fundației Regale Margareta a României. În topul nevoilor exprimate de vârstnici în 11 ani, pe primul loc se află informațiile de încredere, practice și utile. Astfel, 9.478 de seniori au primit informații actualizate precum: numere de contact, adrese, explicații și recomandări despre asistența medicală la domiciliu, îngrijirea personală, sprijinul la activități de menaj sau supraveghere. Pe locul doi se află solicitarea de informații legată de îngrijire și sprijin în funcție de gradul de dependență. În acest sens, 7.855 de apelanți au primit recomandări privind îngrijirea la domiciliu (3.645 solicitări), informații despre servicii medicale (2.330 solicitări) și centre rezidențiale pentru vârstnici (1.880 solicitări). Pe locul trei se află informațiile despre ajutor material și financiar, unde 4.012 seniori cu dificultăți financiare și materiale au fost direcționați către resurse din comunitatea lor: cantine sociale și organizații care oferă periodic ajutor material.