Leszek Możdżer, un muzician de excepție, la One Jazz Festival

Devenit deja o tradiție în Baia Mare, One Jazz Festival ajunge în acest an la a opta ediție. Va fi găzduit de ATP Tech Center, în perioada 23-24 octombrie, și va aduce pe scenă nume importante ale jazzului internațional.

Capul de afiș al festivalului este Leszek Możdżer (55 de ani), un pianist, compozitor și producător de excepție, considerat revelația jazzului polonez din ultimul deceniu. Leszek Możdżer este unul dintre cei mai apreciați pianiști de jazz ai Europei și o personalitate marcantă a muzicii contemporane.

Cântă la pian încă de la vârsta de cinci ani. Absolvent al Academiei de Muzică „Stanis­ław Moniuszko”, din Gdańsk, a fost inițiat în jazz în formația lui Emil Kowalski, un clarinetist. Cât despre debutul său propriu-zis, acesta a fost cu o formație numită Miłość (Iubire), în 1991. Un an mai târziu primea un premiu individual la Concursul Internațional Jazz Juniors, organizat la Cracovia. Możdżer a fost și membru al Cvartetului Zbigniew Namysłowski.

În sondajul organizat în rândul cititorilor revistei „Jazz Forum”, Możdżer a fost ales „Cel mai promițător muzician” în anii 1993 și 1994, precum și „Cel mai bun pianist de jazz” în fiecare an începând cu 1994. Leszek Możdżer a fost distins, de asemenea, în repetate rânduri, cu titlul de „Muzicianul anului”.

Leszek Możdżer a înregistrat peste 100 de albume, multe dintre ele devenite repere ale jazzului European, și colaborări alături de artiști legendari precum Pat Metheny, Marcus Miller, John Scofield sau David Gilmour. Możdżer explorează noi teritorii muzicale, îmbinând virtuozitatea tehnică cu o sensibilitate artistică rar întâlnită. Puțini artiști au redefinit jazzul european contemporan așa cum a făcut-o Leszek Możdżer.

Programul One Jazz Festival 8.0:

Vineri, 23 octombrie:

19:00 – Amit Friedman Quartet (Israel);

20:45 Leszek Możdżer solo (Polonia);

Sâmbătă, 24 octombrie:

19:00 Nemanja Zlatarev & Coalition Group (Serbia);

20:45 Marco Mezquida Trio (Spania/Cuba). Mai multe detalii și biletele pot fi găsite pe onejazz.ro.

Accesul în sală se va face începând cu ora 18:30. În fiecare seară, între concerte va avea loc o pauză de aproximativ 30 de minute. În acest interval, participanții vor avea acces în zona amenajată pentru fumat, precum și la barurile amplasate în foaier. One Jazz Festivalul este organizat de Asociația One Sound.