La Muzeul Satului din Baia Mare vă așteaptă o nouă ediție a proiectului expozițional Arta´n Şezătoare.

Ajuns la ediția a II-a, proiectul s-a născut în urma unei colaborări firești între Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – programul de studii Arte Plastice – Pictură, Baia Mare. Expoziţia propune „o revenire lucidă și profund poetică la matricea satului tradițional românesc. Gândit ca o intervenție artistică în plein air, în spațiul generos al Muzeului Satului Baia Mare, acest demers devine o formă de „arheologie afectivă”, în care pictura nu doar că ilustrează, ci recuperează simbolic o lume pe cale de dispariție”. Expoziția poate fi vizitată în perioada 17 octombrie – 22 noiembrie, la Șura Buteasa, de la Muzeul Satului din Baia Mare.