Câini de rasă cumpărați și apoi abandonați

Printre patrupezii abandonați și salvați de Asociația Fight for Animals se numără mai nou și câinii de rasă, inclusiv cei de talie mică. Un ultim exemplu de acest fel este cazul unui bichon, aflat într-o stare deplorabilă.

„Bichonii sunt cumpărați pentru că sunt mici, pufoși și frumoși. Dar unii dintre cei care îi cumpără uită că dincolo de blănița albă există o ființă vie, care simte durerea, frica și abandonul. Un câine nu este un accesoriu. Nu este o jucărie pe care o arunci când te-ai plictisit de ea. Nu este un obiect pe care îl abandonezi când îngrijirea lui devine prea complicată sau prea costisitoare. Avem 3 bichoni în adăpost acum, toți cu traume. Ajung să plătească prin abandon pentru iresponsabilitatea unui om”, a declarat Paul Oșan, președintele asociației.