Directivă pentru parlamentarii maramureșeni de la PSD: Guvernul Niculescu poate fi votat doar în anumite condiții

Președintele PSD Maramureș și vicepreședintele regional al PSD, Gabriel Zetea, a solicitat parlamentarilor social-democrați din Maramureș ca votul pentru Guvernul Niculescu să fie acordat doar în condițiile asumării unor măsuri clare și imediate în domenii pe care le consideră esențiale pentru economie și pentru funcționarea statului. Șeful administrației județene a arătat că aceste cerințe nu reprezintă teme secundare sau revendicări politice, ci măsuri care trebuie introduse în viitorul program de guvernare ca măsuri imediate.

„Am cerut parlamentarilor PSD Maramureș să voteze Guvernul Niculescu doar cu anumite condiții. Nu vorbesc despre mofturi și nu accept jumătăți de măsură. Sunt trei cerințe pe care le consider obligatorii: energie mai ieftină pentru economie, reforma administrativ-teritorială și eliminarea privilegiilor din sistemul public”, a declarat președintele Gabriel Zetea.

Liderul PSD Maramureș susține eliminarea sistemelor ineficiente și lansarea unui program național de investiții în capacități de producție și stocare a energiei. A doua condiție este reforma administrativ-teritorială, prin încurajarea comasării voluntare a comunelor mici și reducerea cheltuielilor administrative. Cea de-a treia condiție vizează eliminarea privilegiilor și a funcțiilor supradimensionate din instituțiile publice.

„Trebuie să producem cât mai multă energie aici, în România. Avem nevoie de investiții masive în baterii, în capacități noi de producție și în centrale care să folosească gazul extras din Marea Neagră. Maramureșul este un județ puternic exportator, dar firmele noastre nu pot rămâne competitive dacă energia și materia primă ajung să coste mai mult decât în țările în care exportăm… PSD are cei mai mulți primari din România și, tocmai de aceea, are și responsabilitatea de a susține o reformă reală. Comasarea voluntară a comunelor mici trebuie pregătită și pusă în aplicare până la alegerile locale din 2028… Trebuie să începem o luptă serioasă împotriva privilegiilor. Nu este normal ca în sistemul public să existe func­ții și venituri de mii de euro, fără o justificare reală, în timp ce oamenilor li se cer sacrificii. Din punctul meu de vedere, niciun angajat al unei instituții publice nu ar trebui să câștige mai mult decât președintele României, indiferent dacă este susținut de PSD, PNL, USR sau UDMR”, a subliniat Gabriel Zetea.

Președintele PSD Maramureș a precizat că aceste propuneri au fost discutate și în cadrul partidului și că a beneficiat de susținerea președintelui Sorin Grindeanu pentru promovarea lor.